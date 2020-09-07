13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika

13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı

13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdıAntalya'da Konyaaltı Hurma Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Su Eroğlu (13), İngiltere'de 27 ülkeden 214 gencin katıldığı 3'üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda kemanıyla gösterdiği...

13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı

Antalya'da Konyaaltı Hurma Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Su Eroğlu (13), İngiltere'de 27 ülkeden 214 gencin katıldığı 3'üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda kemanıyla gösterdiği performansla birinci oldu. Eroğlu, uluslararası müzik yarışmalarında dokuz kez birincilik, 1 kez de ikincilik elde etti. Birinciliğin mutluluk verici olduğunu söyleyen Elif Su, çocuklara örnek olmak istediğini aktardı.

Bir çocuğun keman çalmasını görüp müziğe ve kemana ilgi duymaya başlayarak 5 yıldır keman çalan Elif Su Eroğlu, bu yıl İngiliz Müzik Topluluğu ile işbirliği içinde üçüncü kez İngiltere'de düzenlenen New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda, performansıyla birinci oldu. 27 ülkeden 214 gencin katıldığı müzik yarışmasında tek Türk katılımcı olan Elif Su Eroğlu, aldığı birincilikle Türkiye'nin gururu oldu. Online katıldığı yarışma için çalışmalarını ünlü keman öğretmeni Daniya Kaynova ile sürdüren Eroğlu, bu derecesiyle birlikte uluslararası müzik yarışmalarında dokuzuncu kez birincilik elde etmiş olmanın gururunu yaşadı. Online olarak kayıt altına aldığı 'Novacek Perpetuum mobile' ve Tchaikovsky'nin 'Souvenir Melodie' adlı eserlerini seslendiren Elif Su, videoları hazırladığı odasında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

'ÜLKEM VE AİLEM ADINA ÇOK GURURLANDIM'

Türkiye'yi temsil ettiği yarışmada aldığı derece için gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden Elif Su, yarışmaya katılan tek Türk olduğunu duyunca daha çok çalıştığını ve başarıyı elde ettiğini anlattı. Elif Su, "Güzel ve büyük bir organizasyondu. Öğretmenimin gözetiminde, Koray Çal ağabeyimin piyanosu eşliğinde video çektik ve İngiltere'ye gönderdik. Yarışma sonuçları 214 katılımcı ve jüriler canlı yayındayken yapıldı. Ben de Türk bayrağımızla hazır şekilde bekledim, derecemin ne olduğunu bilmiyordum. Sonra beni bayrağımızın görüntüsüyle beraber ana ekrana aldılar ve birinci olduğumu anons ettiler. Çok sevindim, ülkem ve ailem adına çok gururlandım" diye konuştu.

'KEMANI HOBİ OLARAK DEĞİL MESLEK OLARAK ÇALIŞIYORUM'

Keman çalmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Elif Su, "Hobi olarak başladığım keman çalmayı artık profesyonel olarak sürdürmek istiyorum. Artık mesleğim olarak görüyorum. Keman çalmak ve insanlara müzikle dokunmak bana mutluluk veriyor" dedi.

BİR KÖPEĞİ, İKİ KEDİSİ EVDE ONU DİNLİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde zaman geçirdiğini sözlerine ekleyen Elif Su Eroğlu, provalarını odasında yapıyor. Annesi Deniz Eroğlu tarafından kendisine alınan seyirci görünümlü perde önünde prova yapan genç müzisyeni, iki kedisi ve bir köpeği keyifle dinliyor. Odasında müzik çalmaya başladığında kedilerinin ve köpeğinin hemen yanına gelerek çevresinde dönmeye başladığını sözlerine ekleyen Elif Su, "Onlar beni motive ediyor. Provalarımın en yakın takipçileri kedilerim ve köpeğim" diye konuştu.

'HER ÇOCUK MUTLAKA BİR ENSTRÜMAN ÇALMALI'

Pandemi sürecinde evde kalmasının kemana daha çok vakit ayırmasını sağlaması nedeniyle avantaja dönüştüğünü vurgulayan Elif Su Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Keman perdesiz ve zor bir enstrüman. Başarılı olmak için her gün çalışmak gerekiyor. Yoksa parmak ve kulak hassasiyetiniz kaybolabiliyor. Ben çok şanslıyım çünkü iyi bir öğretmenim ve bana her zaman destek olan bir ailem var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatımda sadece keman yok, arkadaşlarımla online oyunlar oynuyoruz. Resim yapmayı çok seviyorum. Dans etmeyi de seviyorum. Müzik dinliyorum. Çoğu klasik müzik oluyor ama güncel pop müziklerini de seviyorum. Cep telefonum genelde ailemin kontrolünde oluyor. Eskiden buna biraz canım sıkılsa da cep telefonu olmadan gün içinde yapacak daha çok şey buluyorum. Her çocuk mutlaka bir enstrüman çalmalı. Ne kadar çok insan müzik yaparsa o kadar mutlu bir dünya olur diye düşünüyorum."

5 YILDA 10 ULUSLARARASI ÖDÜL

Elif Su Eroğlu'nun; 2016 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'VII. International Music Competition'da ikincilik, 2017 yılında Tokyo 'Melos III. Uluslararası Müzik yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği'nin düzenlediği 'IX. International Music Competition'da birincilik, 2018 yılında İtalya/Floransa kentinde yapılan 'IX. Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda' birincilik, 2018 yılında Almanya/Baden Wurttemberg eyaletinde yapılan 'Musical Fireworks Müzik Yarışması'nda' 'Assaluto' olarak birincilik, 2019 yılında İtalya'da düzenlenen '29. Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barnetta Yarışması'nda' Premio Assaluto derecesiyle birincilik, 2019 yılında Arjantin'de düzenlenen 'Iguazú en Concierto Müzik Festivali'nde keman dalında birincilik, 2019 yılında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen '7. Uluslararası "Heirs Of Orpheus Müzik Yarışması'nda birincilik, 2020 yılında Kazakistan'da yapılan 'Uluslararası RUAN Müzik Yarışması'nda Grand Prix olarak birincilik, 2020 yılında New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birincilik ödülleri bulunuyor.

13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı

Konyaaltı, İngiltere, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Son dakika: Mardin'de zincirleme trafik kazası: 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtaran Kur'an kursu öğreticisi hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm         
17:41
Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor         
17:41
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır         
17:28
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı         
16:17
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı         
16:03
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
15:14
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı         
08:13
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 22:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 13 yaşındaki Elif Su, 10 uluslararası ödülle Türkiye'yi gururlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei