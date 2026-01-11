14 İlde Siber Dolandırıcılığa Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık suçuna yönelik son 2 haftada 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 ilde siber dolandırıcılık suçuna yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. 39'u tutuklandı. 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek siber dolandırıcılık suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyona dair şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama' gibi sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." - ANKARA