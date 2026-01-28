14 Suçlu 5 Ülkede Yakalandı - Son Dakika
14 Suçlu 5 Ülkede Yakalandı

28.01.2026 11:59
İçişleri Bakanı yerlikaya, toplam 14 suçlunun 5 ülkede yakalanarak yurda getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlu olmak üzere toplam 14 suçlunun 5 ülkede yakalanarak yurda getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayı sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Hırvatistan'da yakalanarak yurda iadesi sağlanan kırmızı bültenle aranan suçlulardan 'Çirkinler' organize suç örgütü yöneticisi C.A., 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'Basit yaralama', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Yağma', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı belirtildi.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Gürcistan'da yakalanan, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçlulardan S.A. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçundan arandığı ifade edildi. O.R.Y. 'Yağma' suçundan, K.İ. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, A.A. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' suçlarından, K.K. 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarından arandığı bildirildi. M.A. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, E.K. 'Hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından, S.Y. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından arandığı belirtildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARAMA

Almanya'da yakalanan, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçlulardan M.A.Y. 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve muhtelif suçlardan, A.M. 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ifade edildi. Ermenistan'da yakalanan D.G. 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli yağma', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı bildirildi. Karadağ'da yakalanan H.S.Ç. 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklandı. Gürcistan'da yakalanan C.B. ise 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Yağma' suçlarından ulusal seviyede arandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

