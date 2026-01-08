15. Arbella Fotoğraf Yarışması Sergisi

Bu yıl 15. kez Arbella markası tarafından düzenlenen "15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi, 12 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Sanat'ta açılacak sergi, 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu sene yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı toplam 6 bin 294 eserle katıldı. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda "Doğa ve İnsan", "Mutfaktan Kareler" ve "Serbest" olmak üzere üç ana kategoride ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi.

Sergide, 3'ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül alan 30 eser ile Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), Global Photographic Union (GPU) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) mansiyonlarına layık görülen 54 eser izleyicilerin beğenisine sunulacak.