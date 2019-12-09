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15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Erzincan başarısı

6 saat önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Cansu Erçeti, 3 madalyayla Türkiye'ye döndü.

15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Erzincan başarısı, System.String[]

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Cansu Erçeti, 3 madalyayla Türkiye'ye döndü.


Romanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren şampiyonaya başta Türkiye olmak üzere Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'dan 59 sporcu katıldı. 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'ndan Burak Mert Alkaya, Sudenaz Duyar, Cansu Erçetin, Miraç Kantar, Furkan Saraç ve İrem Uysal Türkiye'yi temsil etti.


Badminton Türk Milli Takımı sırasıyla; Yunanistan, Romanya B, Bulgaristan, Sırbistan ve finalde de Romanya'yı yenerek şampiyon oldu. Şampiyon milli takım altın madalyanın da sahibi oldu.


Takım müsabakalarındaki başarılarının ardından ferdi müsabakalarda da aynı başarı ile yarışan Badminton Milli Takımı finalde 5 kategoride de madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda Türk badmintoncular 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.


Ferdi müsabakalarda ise derece alan milli badmintoncular şöyle:


Tek Erkekler: 1. Furkan Saraç, 2. Miraç Kantar, 3. Anıl Ulaç Atan


Tek Bayanlar: 2. Cansu Erçetin, 3. Ravza Bodur


Çift Erkekler: 1. Anıl Ulaç Atan - Miraç Kantar, 2. Furkan Saraç - Burak Mert Alkaya


Çift Bayanlar: 1. Ravza Bodur - İrem Uysal, 2. Sudenaz Duyar - Cansu Erçetin


Karışık Çiftler: 1. Burak Mert Aklaya - Sudenaz Duyar - ERZİNCAN

Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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