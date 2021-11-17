Üye Girişi
15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi - Son Dakika

15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi

17.11.2021 15:57
15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi

İZMİR'de, 15 yıl önce ortadan kaybolan ve dosyası uzun süre faili meçhul kaldıktan sonra ortağı ve 2 iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddiasıyla tekrar açılan oto galerici Orhan Karaoğlan (39) cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı.

İZMİR'de, 15 yıl önce ortadan kaybolan ve dosyası uzun süre faili meçhul kaldıktan sonra ortağı ve 2 iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddiasıyla tekrar açılan oto galerici Orhan Karaoğlan (39) cinayeti davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar Serkan Oğuz (45), Mehmet Yüksel (48) ve Yakup Aldemir (44) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

İzmir'de oto alım satımı ile uğraşan Orhan Karaoğlan, 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi, Karaoğlan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'a ulaşılamadı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde, 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara 'kayıp şahıs' olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını yeniden incelemeye aldı. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden ekipler, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Orhan Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz, personeli Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından alacak meselesinden çıkan tartışma sonucu otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki dere yatağına atıldığı tespit edildi. Serkan Oğuz'un başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüpheliler Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

'KURTARMAYA ÇALIŞTIM AMA BAŞIMA SİLAH DAYADILAR'Şüpheliler hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Tutuklu sanık Yakup Aldemir ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Serkan Oğuz ve Mehmet Yüksel ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık Mehmet Yüksel, önceki savunmalarında düzeltme yapmak için söz aldı. Yüksel, "Tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan inmiştim. Geri döndüğümde Serkan Oğuz'un Orhan Karaoğlan'ı emniyet kemeriyle boğmaya çalıştığını gördüm. Orhan'ı kurtarmak için hamle yaptım. Bu sırada Yakup kafama silah dayayıp geri çekilmemi söyleyince geri çekilmek zorunda kaldım. Silah bana doğrulmuş durumdayken aracı sürmemi istediler. Korku ve panik halinde aracı sürdüm" dedi. Yüksel'in ifadelerinin sorulduğu sanık Yakup Aldemir, kimseyi silahla tehdit etmediğini belirtti. Diğer tutuklu sanık Serkan Oğuz, 28 yıl içtimalı cezası olduğu için sanıkların suçu kendi üzerine yıkmaya çalıştıklarını savundu.'OĞUZ BOĞAZINI SIKARKEN DİĞERLERİ MAKTULÜ TUTMUŞ'Konuşmaların ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların araç alım satım işi yaptıkları, işlerinin iyi gitmemesi ve aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sanıkların olay tarihinden en az bir hafta önce Karaoğlan'ı öldürmeye karar verdiklerini söyledi. Sanıkların, Karaoğlan'ı Buca ilçesindeki ormanlık alana götürdüğü, Serkan Oğuz'un kemer veya ip ile Orhan Karaoğlan'ın boğazını sıktığını, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in de Karaoğlan'ın ellerini ve başını tuttuklarını, hep birlikte maktulü boğarak öldürdükleri de mütalaada yer aldı.

Karaoğlan'ın cesedini araçla Manisa'nın Salihli ilçesinde tenha bir yere götürüp yakıldığını belirten savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Taraf avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların savunma taleplerini kabul ederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.


15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi
15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi
15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Karaoğlan, İzmir, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Arda Turan'dan ince gönderme 15:33 Arda Turan'dan ince gönderme Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor 15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider 13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider

Son Dakika Haberleri
15:49 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
15:30 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
15:27 Decathlon'dan ırkçı mülteci kararı
15:21 Usta şair ve yazar Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
15:14 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak
15:09 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
15:00 MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin
14:56 Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor
14:40 Faizi savunan AK Partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi         
15:51
Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti Hasan Can Kaya'dan kırılması zor rekor! TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti         
15:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor Devrim arabalarının mühendisinin fabrikası TOGG'a parça üretmek istiyor         
15:19
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömür santralleri kapatıldı Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömür santralleri kapatıldı         
14:15
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: 15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement