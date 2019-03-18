18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
56 dakika önce
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından buğday çorbası ve hoşaf dağıtıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla CHP Safranbolu
İlçe Başkanlığı tarafından buğday çorbası ve hoşaf dağıtıldı.
Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı
'ndaki etkinlikte konuşan CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Çanakkale şehitlerini saygıyla andıklarını söyledi.
Türk askerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün önderliğinde bir destan yazdığını ifade eden Acar, "104. yıl önce kahraman askerlerimizin hangi şartlarda bu vatanı savunup, kurtardıklarını anlamak ve anlatmak için bu programı düzenledik. O gün askerlerimiz, günde bir ekmek ya da bir tas hoşafla karınlarını doyurabildiler. Bazen onu dahi bulamadılar. O zor şartlarda savaşan askerlerimiz, bize bu güzel vatanı hediye etti." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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