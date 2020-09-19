19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ve Çay ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

İscehisar'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Kaymakam Uğur Kapar ve Belediye Başkan Vekili Osman Çelebi tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Battal Aygün Anadolu Lisesi öğretmeni Mehmet Aktaş yaptı.

Program sonrası Kaymakamı Kapar ve Çelebi programa katılan gaziler ile sohbet etti.

Programa, Kapar ve Çelebi'nin yanı sıra Seydiler Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Tokdemir, gaziler, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Çay

Çay'daki program Dörtyol Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Şahin Gökçe yaptı.

Programın ardından ilçedeki şehitlik ziyaret edildi, burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

Törene, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Şahin, daire müdürleri ve gaziler katıldı.