Valilik Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Valilik Atama Kararları Resmi Gazete'de

07.01.2026 01:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 ile ilişkin valilik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında üç polisin şehit olduğu IŞİD saldırısının yaşandığı Yalova'nın valisinde yer aldığı 7 vali merkeze çekildi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 ile ilişkin valilik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında üç polisin şehit olduğu IŞİD saldırısının yaşandığı Yalova'nın valisinde yer aldığı 7 vali merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan valilik atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Enver Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Ardahan Valiliğine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Iğdır Valiliğine Çankırı Valisi Mustafa Fatih Taşolar, Bingöl Valiliğine Niğde Valisi Ahmet Çelik, Giresun Valiliğine Ağrı Valisi Mustafa Koç, Karaman Valiliğine Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Yalova Valiliğine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.

Trabzon Valiliğine Kilis Valisi Tahir Şahin, Düzce Valiliğine Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Osmaniye Valiliğine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Eskişehir Valiliğine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Denizli Valiliğine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger getirildi.

Adana Valiliğine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valiliğine Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Kilis Valiliğine ise Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı atandı.

Ayrıca Vali-Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliğine, Oktay Çağatay da Karabük Valiliğine getirildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Yalova, Işid, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilik Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:11:30. #7.11#
SON DAKİKA: Valilik Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.