2 çocuk kitabında geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadeleri gündem oldu! Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı! - Son Dakika
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2 çocuk kitabında geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadeleri gündem oldu! Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı!

20.06.2022 10:45

Çocuk kitabı kategorisinde satışa sunulan iki kitapta bulunan skandal ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. "Aşk ve Dostluk" isimli kitapta, yetişkinler arasındaki cinsel temasın açıkça anlatıldığı ifadeler bulunurken; "Çıtır Çıtır Felsefe" isimli kitapta ise bir çocuğun cinsel tacize uğraması konu ediliyor.

"Çıtır Çıtır Felsefe" ve "Aşk ve dostluk" adlı çocuk kitaplarında geçen bazı ifadeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İki eserde de çocukların psikolojisini bozabilecek, pedofiliye yönelik olayların anlatılması pes dedirtti.

ÇOCUK KİTABINDA SKANDAL İFADELER

Günışığı Kitaplığı'nın çocuklar için yayınladığı Fransız Brigitte Labbé'ın "Çıtır Çıtır Felsefe" adlı kitabında bir çocuğun cinsel istismara uğramasının konu edildiği anlar anlatıldı. Açık bir şekilde istismarın detaylarına yer verilmesi "Bir çocuk bunları nasıl okuyabilir?" yorumunu yaptırdı. "Aşk ve Dostluk" isimli kitapta ise yetişkinler arasındaki cinsel temasın açıkça anlatıldığı ifadeler yer aldı.

Çocuklarımıza neler okutuyoruz? Sosyal medya, 2 kitapta geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadelerini tartışıyor

BİRÇOK KİTAPÇIDA SATILIYOR

Bu detayların bir çocuk kitabında verilmesi, çocukların gelişimi açısından sakıncalı bulundu. Uzmanlar ise "Ebeveynler çocuklarına kitap aldığında ilk önce kendi okumalı" uyarısını yineledi. Öte yandan bu kitapların birçok ünlü kitap dükkanında ve İBB kitapçısında satılıyor olması da dikkat çekti.

Çocuklarımıza neler okutuyoruz? Sosyal medya, 2 kitapta geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadelerini tartışıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada onlarca kullanıcı, bu kitapların nasıl çocuk kategorisinde satışa sunulduğunu sorguladı. Tepki tweet'lerinin ardından olay kısa sürede gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları:

Çocuklarımıza neler okutuyoruz? Sosyal medya, 2 kitapta geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadelerini tartışıyor
Çocuklarımıza neler okutuyoruz? Sosyal medya, 2 kitapta geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadelerini tartışıyor
Çocuklarımıza neler okutuyoruz? Sosyal medya, 2 kitapta geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadelerini tartışıyor
Çocuklarımıza neler okutuyoruz? Sosyal medya, 2 kitapta geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadelerini tartışıyor
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Son Dakika Güncel 2 çocuk kitabında geçen cinsel istismar ve birliktelik ifadeleri gündem oldu! Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı! - Son Dakika


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