İspanya değil Artvin! 1 tonluk boğa hakemin üzerinden geçti

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğan, hakeme çarpıp, üzerinden geçti. Yaralanan hakem, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken o anlarda kameralar da kayıttaydı.

ÖNCE ÇARPTI SONRA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Olay, ilçeye bağlı Alanbaşı köyünde meydana geldi. Arenada güreşirken rakibinden kaçan boğa alanda görevli hakem Engin Niskavlioğlu'na çarpıp, üzerinden geçti.

YARDIMINA SAĞLIK EKİPLERİ KOŞTU

Çevredekilerin yardımıyla hakem ayağa kalkarken, boğa ise sahibi tarafından iple bağlanarak sakinleştirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu hakem ayakta tedavi edildi.

ÖLÜMDEN DÖNEN HAKEMDEN "BÖYLE KAZALAR OLUR" AÇIKLAMASI

Yaşananları anlatan Engin Niskavlioğlu, "Köyde düzenlenen boğa güreşlerinde talihsiz bir kaza atlattım. 1 tonluk boğa kaçarken bana çarptı. Bende ve arkadaşlarımda herhangi bir sorun yok. Bu gibi festivallerde böyle kazalara rastlanılmaktadır. Biz güvenlik önemlerini alsak da bu gibi kazalar meydana geliyor" diye konuştu.