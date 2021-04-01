2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1 - Son Dakika

2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1

01.04.2021 16:31
2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler iyi başlayan taraf oldu. 50. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Halil İbrahim Sönmez'in pasında topu önünde bulan Mehmet Sıddık İstemi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golden sonra oyun kontrolünü kaybeden Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında zor anlar yaşadı. 68. dakikada konuk ekibin atağında Yusuf Emre Kasal önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Bu golden sonra her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince, müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Amed Sportif Faaliyetler, Afjet Afyonspor beraberliği ile play-off yarışında büyük bir yara aldı. 48 puanla ligin 7. sırasına gerileyen Diyarbakır ekibi, gelecek hafta İnegölspor ile deplasmanda zorlu bir müsabakaya çıkacak. Konuk ekip ise bu sonuçla rakibiyle puan farkını 1'e indirdi.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Zafer Gayretli xx, Hasan Erdoğan

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Ümit Karaal xx, Bünyamin Yürür xx, Serkan Yavuz xx, Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xx, Sinan Akaydın xx, Zeki Korkmaz xx (Şahin Şafakoğlu dk. 60 x), Halil İbrahim Sönmez xxx, Mesut Can x (Ceren Taha Dinçer dk. 42 x), Mehmet Sıddık İstemi xxx

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan xx, Oktay Demircan xx, Onur Ramazan Toprak xx, Doğan Ateş xx, Savaş Tağa xx (Ferhan Evren dk. 65 x), Yusuf Emre Kasal xxx, Erhan Şentürk xxx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Aykut Uluç xx (Cihan Özkan dk. 64 x), Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx

Goller: Mehmet Sıddık İstemi (dk. 50) (Amed Sportif Faaliyetler), Yusuf Emre Kasal (dk. 68) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Erman Bulucu, Bünyamin Yürür (Amed Sportif Faaliyetler), Savaş Tağa, Mehmet Abdullah Çoban, Oktay Demircan (Afjet Afyonspor) - DİYARBAKIR

2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1
2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1
2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1
2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1
2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1
2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1

İbrahim Sönmez, Mehmet Sıddık, Yusuf Emre, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Lig: Amedspor: 1 Afjet Ayonspor: 1 - Son Dakika Spor


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