Ayasofya Dergisi, 4 yıl aradan sonra yeniden okurlarla buluştu - Son Dakika
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Ayasofya Dergisi, 4 yıl aradan sonra yeniden okurlarla buluştu

08.09.2022 19:50
Ayasofya Dergisi, 4 yıl aradan sonra yeniden okurlarla buluştu

2018 yılından sonra 4 yılın ardından yeniden okurların karşısına çıkan Ayasofya Dergisi, 25. sayısı ile raflarda yerini aldı.

2018 yılından sonra 4 yılın ardından yeniden okurların karşısına çıkan Ayasofya Dergisi, 25. sayısı ile raflarda yerini aldı.

Yeni dönemde derginin yayın danışmanlığını Ahmet Edip Başaran, Saadettin Acar ve Said Yavuz, genel yayın yönetmenliğini Recep Terler, yazı işleri müdürlüğünü Harun Yakarer, yayın koordinatörlüğünü Mehmet Ali Yafez ve Muhammed Said Çimen üstleniyor.

Derginin yayın kurulunda ise Büşra Zişan Erol, Derya Paçal, Gökhan Gökçek, Hazal Sezgin ve Mehmet Burak yer alıyor.

Dergi ekibi, yeniden yayın hayatına başlamalarına ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camii'nin açılışının üzerinden geçen iki sene, Necip Fazıl'ın söylediği hakikati tekrar gözler önüne serdi, 'Ayasofya ne taş ne çizgi, ne renk ne hacim, ne de bunların madde senfonisi, sadece mana, yalnız mana.' Geçen iki sene Ayasofya Camii'nin manasını tam olarak anlamadığımızı göstermektedir. Bu nedenle Ayasofya Camii'ni yeniden gündemde tutmak, onunla Kudüs'e ve İslam ülkelerine ulaşmak ve Müslümanların gündem konuları üzerine fikri katkılar sunmak amacıyla ikinci dönemimize başlama gereksinimi duyduk."

İki ayda bir tematik bir konuyu odağa almayı planlanan Ayasofya Dergisi'nde bu ay "İslami Ekonomik Sisteme Dönüş Mümkün mü?" sorusuna cevap arandı.

Yusuf Armağan editörlüğünde, Abdulkadir Macit, Melih Turan, Mete Gündoğan, Muhammet Sait Bozik, Murat Ustaoğlu, Necmeddin Güney, Osman Bulut ve Temel Hazıroğlu çalışmalarıyla dosyaya eser sundu.

Muhammet Sait Bozik'in editörlüğünü üstlendiği soruşturmada ise "Dünyanın yeni bir iktisadi yönelim aradığı noktada İslam, içinde bulunduğumuz çağa ne öneriyor?" sorusuna karşı Ayhan Karahan, Mehmet Koca, Monzer Kahf, Mücahid Karabalık ve Zeyneb Hafsa Orhan cevaplarıyla yer aldı.

Kapak tasarımında Derya Paçal'ın imzası bulunan dergiye bu ay ayrıca Ayşegül Baytut, Cengizhan Konuş, Emre Demir, Harun Yakarer, Mehmet Ali Yafez, Mert Mevlüt Gökçe, Muhammed Said Çimen, Nurten Yalçın, Sevde Yaşar Çimen ve Yunus Karadağ şiirleriyle katkı sundu.

Abdullah Kasay, Harun Yakarer, Recep Terler ve Yusuf Bilal Aydeniz'in de yazılarının bulunduğu dergide, Hazal Sezgin ise çizimiyle 25. sayıya destek verdi.

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Kaynak: AA

Muhammed Said, Mehmet Burak, Said Yavuz, Ahmet Edip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya Dergisi, 4 yıl aradan sonra yeniden okurlarla buluştu - Son Dakika

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