Son Dakika Haberleri: 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" Belli Oldu

2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" Belli Oldu

2 saat önce

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda, Kırgızistan'ın Oş şehri "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak belirlendi.

2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda, Kırgızistan'ın Oş şehri "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, koordinasyon görevini Kırgızistan'a devrettiklerini bildirdi.

Bundan sonraki toplantının Kırgızistan'ın Oş şehrinde yapılacağına işaret eden Ersoy, "İnşallah hep beraber orada tekrar buluşacağız." dedi.

Gazetecilerin, "2019 yılının Şeyh Şaban-ı Veli Anma Yılı ilan edilip edilmeyeceği" sorusu üzerine Bakan Ersoy, "Önümüzdeki sene konsept olarak Aşık Veysel Yılı oldu ama bununla ilgili de kongre ve çalışma olacak, bir çalıştay yapılacak." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise Kırgizistan'ın Oş kentinin "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olduğunu duyurarak herkesi buraya davet etti.

Şeyh Şaban'ı Veli ile ilgili Kırgızistan'da çeşitli çalışmalar yapılacağını söyleyen Kaseinov, "Şeyh Şaban'ı Veli ile ilgili Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş'ta büyük bir konferans olacak. 2019 Aşık Veysel ve Azerbaycan'ın ünlü şairi İmadeddin Nesimi yılı olacak." ifadesini kullandı.

TÜRKSOY fotoğraf sergisinin açılışının yapıldığı programda, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı kararlar ve sonuç bildirisi imzalandı.

Programın sonunda, Kastamonu Valiliği tarafından Bakan Ersoy ile toplantıya katılan Türk dünyasından temsilcilere plaket takdim edildi. "Kaşgarlı Mahmut" konulu hikaye yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:05 Kaynak: AA

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