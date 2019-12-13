2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı 11 aylık ihracatımız 165 milyar 167 milyon dolar olurken, ithalat ise 190 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene yılın ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığımız yüzde 51.8 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ülkemizin dış finansman ihtiyacına 27 milyar 85 milyon dolar pozitif katkı sağlanmıştır" dedi.



2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurul'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşma yaptı.Bakan Pekcan, "2019 yılı 11 aylık ihracatımız 165 milyar 167 milyon dolar olurken, ithalat ise 190 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene yılın ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığımız yüzde 51.8 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ülkemizin dış finansman ihtiyacına 27 milyar 85 milyon dolar pozitif katkı sağlanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.6'dan 86.8'e çıkmıştır" dedi.



"Türkiye ile İngiltere arasında tercihli ticaret rejimi devamını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir"



Gümrük Birliği'ne ilişkin olarak Pekcan Bakan, "Avrupa Birliği 14 Ekim 2019 tarihinde yayınladığı raporda Türkiye'yi Gümrük Birliği güncellenmesinin AB ticaret gündeminin önemli bir önceliği devam ettiği vurgulanmıştır. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci kapsamında Türkiye ile İngiltere arasında tercihli ticaret rejimi devamını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



2017 yılında Türkiye'nin ihracatının 893 milyon dolar, 2018 yılında 8 milyar dolar kısmının ticaret politikası önlemlerine tabi olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, "2019 yılında ihracatımızın 11 milyar dolarlık kısmı Ticaret Politikası Önlemleri'ne tabidir. Ülke olarak ithalatımızın 41.6 milyar dolarına tekabül eden yüzde 19 İthalat Politikası Önlemleri uygulamaktayız" şeklinde konuştu.



Başvuru ve desteklerin dijital ortama taşıyacaklarını belirten Bakan Pekcan, "1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ihracatçılarımızın başvurularını Devlet Destekleri Yönetim Sistemi üzerinden dijital olarak alıp, cevaplayacağız. Türkiye sağlık, eğitim, turizm, film yapımcılığı, yazılım, teknik müşavirlik başta olmak üzere hizmet sektöründe pek çok küresel rekabette gücünü arttırmakta, net ihracatçı duruma geçmektedir" ifadelerini kullandı.



"Üretim önceliğinde nitelikli büyüme hız kazanacak"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 2019 yılının ilk on ayında 101 milyarlık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenlediklerini aktararak, "Teşviklerin aslan payı imalat sanayinde. Bu durum önümüzdeki dönemin istihdam artışları açısından önemli bir veri. Yatırım teşvikleri sayesinde 166 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Bu yatırımlar atıl kapasiteyi üretime kazandırmanın yanında tedarikçi firmalara talep oluşturacak. Böylece üretim önceliğinde nitelikli büyüme hız kazanacak" şeklinde konuştu.



Bakan Varank, son 7 yılda imalat sanayinin payı yüzde 37 olduğunu belirterek, "Burada kimya, makine, tekstil, taşıt araçları, kağıt gibi alt sektörler yoğun bir şekilde destek görmüş. Hizmet payı yüzde 31, enerji sektörünün payı yüzde 26 olmuş. Yatırım tutarı 55 milyar oylan teşviklerden 25 tanesi için destek kararı yayınladık. 24 bin ek istihdam ve cari açığını azaltılmasına önemli katkı sağlanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA