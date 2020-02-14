2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika Spor

2020 TGF Türkiye Golf Turu

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 3. Ayak müsabakaları, Antalya'da başladı.

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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 3. Ayak müsabakaları, Antalya'da başladı.

Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak mücadelesine National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji'nden'den 9'u kadın toplam 21 sporcu katıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Sahası'nda oynanan 3. ayak müsabakaların ilk raundunda erkekler gross kategorisinde National AGGA sporcularından Taner Yamaç 73 (+1) gross skorla birinci oldu. Serik BGA'dan Kadirhan Yener 75 (+3) gross skorla ikinciliği, National AGGA'dan Orkunhan Kaplan ise 78 (+6) gross skorla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar gross kategorisinde ise National BGK'dan Petek Peker 72 (par) gross skorla birinci olurken, Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 73 (+1) gross skorla ikinci, National BGK'dan Ayşe Demir ile Kemer Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş 80'er (+8) gross skorla üçüncü sırayı aldı.

Turnuvaya yarın oynanacak ikinci raund mücadelesiyle devam edilecek.

Antalya, Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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