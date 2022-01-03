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2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi - Son Dakika

2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi

03.01.2022 12:11
2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31 Aralık 2021 saat 08.00 ile 3 Ocak 2022 08.00 saatleri arasında park ve bahçelerde yaptığı şok uygulamalar ile sabit yol uygulamalarında birçok suçluya ceza yağarken, 101 aranan şahıs yakalandı, 9 kişi de gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün 31 Aralık 2021 saat 08.00 ile 3 Ocak 2022 08.00 saatleri arasında park ve bahçelerde yaptığı şok uygulamalar ile sabit yol uygulamalarında birçok suçluya ceza yağarken, 101 aranan şahıs yakalandı, 9 kişi de gözaltına alındı. 2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulanıp, 88 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dış İlçe Amirlik/Müdürlükleri tarafından 31 Aralık 2021 günü saat 08.00 ile 3 Ocak 2022 günü saat 08.00'e kadar park- bahçelerde yapılan şok uygulamalar ile sabit yol uygulamalarında yapılan denetimler sonucunda birçok suçluya ceza kesilip, suç unsurlarını da ele geçirdi. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada uygulamalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tüm çalışmalarda 31 Aralık 2021 günü saat 08.00 ile 3 Ocak 2022 günü saat 08.00'e kadar toplam 24 bin 753 şahsın GBT kontrolü yapılmış, 101 aranan şahıs yakalanmıştır. 25 bin 46 şahsın HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen 3 pozitif, 3 temaslı olmak üzere toplam 6 şahsa işlem yapılmıştır. 113 park ve bahçe, 357 iş yeri kontrol edilmiş 28 şahsa idari, 18 şahsa adli işlem yapılmış olup, 9 şahıs gözaltına alınmıştır. 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 30 adet merminin yanı sıra 38 adet kesici/delici alet,403 adet sentetik ecza, 48,16 gr kannabionid, 8,69 gr metamfetamin, 51,69 gr. esrar, 26 adet extacy ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca 8 bin 328 araç kontrol edilerek, 2022 araç ve sürücüye işlem uygulanmış olup 88 araç trafikten men edilmiştir." - SAMSUN

2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi
2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi
2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Aralık, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 yılında 2022 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 88 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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