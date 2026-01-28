2025'in Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleşti - Son Dakika
2025'in Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleşti

28.01.2026 10:22
Kandıra'da 'Yılın Kareleri' oylamasına Kaymakam, Belediye Başkanı ve Başsavcı katıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez ve Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sefa Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Yaran, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Yaran, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "İnecek var" fotoğraflarına oy veren Yaran, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini oyladı.

Yaran, AA muhabirine, birbirinden anlamlı fotoğrafların oylamada yer aldığını ifade ederek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Belediye Başkanı Erol Ölmez'ın AA'nın "Yılın Kareleri" arasından seçimini yaptı

Belediye Başkanı Ölmez, 6 kategorideki 112 fotoğrafı gözden geçirdi.

Ölmez, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafından yana oyunu kullanan Ölmez, "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" karesini oyladı.

Ölmez, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafını seçerken, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih etti.

Ölmez, AA muhabirine, zor şartlar altında çekilen fotoğrafların daha fazla anlam ifade ettiğini belirterek, Gazze'de çekilen fotoğrafları seçmekte zorlandığını kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sefa Çetin, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sefa Çetin, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına iştirak etti.

Çetin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Çetin, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli eserini tercih etti.

Çetin, AA çalışanlarını tebrik ederek, 6 kategorideki fotoğrafların güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını aktaran Çetin, "Sizler, toplumsal meselelere yönelik farkındalık oluşturulması noktasında önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

