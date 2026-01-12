2025'te 6 Bin Tesise 4 Milyar TL Ceza - Son Dakika
2025'te 6 Bin Tesise 4 Milyar TL Ceza

2025\'te 6 Bin Tesise 4 Milyar TL Ceza
12.01.2026 13:40
Çevre Bakanlığı, 2025'te 62 bin denetimde 6 bin 977 tesise toplam 4 milyar TL ceza uyguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından 2025 yılında ülke genelinde yapılan 62 bin 583 denetimde, çevreyi kirleten 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılında ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi. Bakanlık, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uyguladı, 462 tesis için de faaliyet durdurma kararı verdi. Geçen yıl sadece Gediz Havzası'nda 2 bin 140 denetim gerçekleştirildi. 183 tesise 211 milyon 145 bin 657 TL ceza uygulandı, 22 tesis için faaliyet durdurma kararı verildi.

GEDİZ HAVZASINDA DENETİM

Bu yıl da 5-8 Ocak arasında Gediz Havzası'nda 2'si mobil, 11 çevre laboratuvarı ve 50 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bakanlık merkezinden gönderilen ekiplerin de yer aldığı denetimlerde İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya'da Gediz Nehri'ne doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 122 işletmeye ani denetimler yapıldı. Arıtma tesisi çıkışlarından 97 atık su numunesi alındı. Aynı zamanda Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden de teknolojik yöntemlerle uzaktan numuneler alındı. Gediz Havzası'nda kurulu kapasitesi günde 5 bin metreküp ve üzerinde olan 21 atık su arıtma tesisi de bu şekilde denetlendi. Sonuçlanan numune analizlerine göre mevzuata aykırı değerlerde atık su deşarjı yaptıkları tespit edilen 11 belediye, OSB ve sanayi tesisine Çevre Kanunu'na istinaden toplam 16 milyon 573 bin 463 TL ceza uygulandı. İdari ve adli süreç başlatıldı. Diğer numunelerin analizleri ise devam ediyor. Gelecek sonuçlara göre aykırılık tespit edilmesi durumunda her bir işletme için 839 bin 122 TL ceza uygulanacak.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'te 6 Bin Tesise 4 Milyar TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:14
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: 2025'te 6 Bin Tesise 4 Milyar TL Ceza - Son Dakika
