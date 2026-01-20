2025'te Konut Satışları %14,3 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025'te Konut Satışları %14,3 Arttı

2025\'te Konut Satışları %14,3 Arttı
20.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, 2025'te konut satışlarının %14,3 artarak 1.688.910 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, 1251 ile Bayburt ve 1559 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artarak 254 bin 777 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞ SAYISI 29 BİN 149

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 oranında artarak 29 bin 149 oldu. 2025 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 49,3 oranında artarak 236 bin 668 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 11,4; 2025 yılında yüzde 14 olarak gerçekleşti. Aralık ayında 7 bin 666; 2025 yılında 57 bin 639 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 225 bin 628 oldu. 2025 yılında gerçekleşen diğer konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında artarak 1 milyon 452 bin 242 oldu.

İLK EL SATIŞ SAYISI 96 BİN 690

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 oranında artarak 96 bin 690 oldu. İlk el konut satışları, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,6 oranında artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı aralık ayında yüzde 38; 2025 yılında yüzde 32 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 oranında artarak 158 bin 87 oldu. İkinci el konut satışları, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,6 oranında artarak 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 21 BİN 534 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu. 2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. 2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve 1800 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 2 bin 541 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1 olarak gerçekleşti. 2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu, 1878 ile İran ve 1541 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Aralık ayında sırasıyla 504 ile Rusya Federasyonu, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Konut Satışları %14,3 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
10:03
Uyuşturucu soruşturmasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:27:20. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Konut Satışları %14,3 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.