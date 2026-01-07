2025'te Türk Sporunda Başarı Dalgası - Son Dakika
2025'te Türk Sporunda Başarı Dalgası

07.01.2026 11:03
Vestel'in desteklediği Türk sporcular, 2025'te ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde etti.

2025 yılı, Vestel'in desteklediği milli takımlar ve bireysel sporcular için ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara sahne oldu.

2025, Vestel'in sponsoru olduğu federasyonlar, milli takımlar ve bireysel sporcular adına başarılarla dolu, son derece verimli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Yıl boyunca farklı branşlarda elde edilen sonuçlar, Türk sporunun ulusal ve uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırırken sporcuların azmi ve kararlılığıyla şekillenen hikayeler geniş kitlelere ulaştı.

Voleybolda gurur yılı

Türkiye Voleybol Federasyonu çatısı altındaki milli takımlar, yılın en dikkat çeken performanslarına imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nı ikincilikle tamamlayarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. A Milli Erkek Voleybol Takımı ise tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına önemli bir eşiği geride bıraktı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesindeki sporcular da 2025 boyunca elde ettikleri derecelerle öne çıktı. Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak çifte Avrupa Şampiyonu olurken, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya ikinciliği elde etti. Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde Avrupa ikincisi, Can Derviş ile yarıştığı çiftler kategorisinde ise Avrupa üçüncüsü olarak iki madalya kazandı. Trampolin Cimnastik Genç Milli Takımı sporcularından Tuba Bade Şahin, bireysel ve senkronize kategorilerinde dünya ikinciliği elde etti. Ada Kanat da yine senkronize kategoride dünya ikincisi oldu.

Yüzmedeki başarı dalgası açık sulardan havuza taştı

Bireysel sporcularda ise yılın en ilham veren başarı hikayelerinden biri ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu'ndan geldi. Dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Kaiwi Kanalı'nı 21 saat 22 dakikada yüzerek geçen Türkoğlu, bu performansıyla parkuru tamamlayan en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti. Türkoğlu'nun uzun saatler boyunca aralıksız kulaç atarak sergilediği bu tarihe geçen performans; fiziksel sınırların ötesinde, mücadeleden asla kopmayan kararlılığın simgesi oldu.

Yüzmede bir diğer dikkat çekici isim Dünya ve Avrupa Gençler Şampiyonu milli sporcu Kuzey Tunçelli oldu. Tunçelli, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kazandığı iki altın ve iki bronz madalyanın yanı sıra kırdığı şampiyona rekoruyla öne çıktı. Tunçelli, ardından Dünya Gençler Şampiyonası'nda elde ettiği iki altın madalyayla üst üste dördüncü kez Dünya Gençler Şampiyonu unvanına ulaştı.

Okçulukta zirvenin adı

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da 2025'te öne çıkan isimler arasında yer aldı. Gazoz, mücadele ettiği tüm kulvarlarda beşi altın olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Rallide başarı

Motor sporlarında ise dünyanın ilk kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası Zln Rallisi'nde 'Kategori 5'te birincilik, Kadınlar kategorisinde ise ikincilik elde ederek Türk spor tarihinde bir ilke daha imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

