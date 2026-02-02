2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğrafını tercih eden Turan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oyladı.

Turan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin topraklarına döndüğünü anlatan fotoğrafını, "Portre"de ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

Oylamanın ardından AA muhabirine değerlendirme yapan Turan, yarışmadaki fotoğrafların 2025 yılında Türkiye ve dünyada gerçekleşen olayları çok güzel yansıtan çalışmalar olduğunu söyledi.

Turan, kategorilerdeki bütün fotoğrafların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bunu yakalamak, kareye almak, haberleştirmek çok büyük güzel işler, lakin baktığımızda çoğu karede yine dünyada gözyaşı ve üzücü olayların hakim olduğu bir yıl görülüyor. Yine çoğunlukla Filistin'de yaşanan dram karşımızda. Önce temennimiz, Filistin, Gazze ve tüm dünyada zulmün sona ermesi, insanların rahata ulaşması." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.