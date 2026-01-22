MİLLİ Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.
Son Dakika › Güncel › 2026 Bedelli Askerlik Celp Dönemleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?