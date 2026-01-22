2026 Bedelli Askerlik Celp Dönemleri Açıklandı - Son Dakika
2026 Bedelli Askerlik Celp Dönemleri Açıklandı

22.01.2026 09:29
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 bedelli askerlik yükümlülerinin celp dönemlerini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

Kaynak: DHA

