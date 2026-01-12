2026 Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı - Son Dakika
2026 Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

12.01.2026 15:01
MEB, 2026 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini duyurdu. Tarihler belirlendi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı proje okulları öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimini duyurdu. Buna göre öğretmen atama ve yönetici görevlendirme tercihleri 5-8 Mayıs, il içi yer değişiklikleri 4-6 Mayıs, iller arası yer değişiklikleri ise 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılına ilişkin yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme takvimlerini açıkladı. Bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenler ile yöneticilere yönelik başvuru ve tercih süreçlerinin tarihleri netleşti.

Açıklanan takvime göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları ise 11-15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri kapsamında tercih başvuruları 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha önce yöneticilik görevinden ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik tercih başvuruları ise 17-22 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin takvim de duyuruldu. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ise 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

"2026 Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Takvimi" ile "2026 Yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi"ne ilişkin ayrıntılı bilgilere Milli Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

