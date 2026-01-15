2026 Vancouver Tekne Fuarı Açıldı

VANCOUVER, 15 Ocak (Xinhua) -- 2026 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Çarşamba günü başlayan fuara, son model tekneleri, denizcilik ekipmanlarını ve denizcilik teknolojilerini görmek isteyen dünyanın dört bir yanından yüzlerce ziyaretçi katıldı.
