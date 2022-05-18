22 yaşındaki Dilara yazdı, İngiliz yayıncılar baskıya aldı - Son Dakika
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22 yaşındaki Dilara yazdı, İngiliz yayıncılar baskıya aldı

18.05.2022 09:37
22 yaşındaki Dilara yazdı, İngiliz yayıncılar baskıya aldı

22 yaşındaki genç yazar Dilara Aslantaş, İngilizce yazdığı Dilara: The One Who Praises the Heart kitabı ile, İngiliz yayınevlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

22 yaşındaki genç yazar Dilara Aslantaş, İngilizce yazdığı Dilara: The One Who Praises the Heart kitabı ile, İngiliz yayınevlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Uluslararası bir ekiple çalışarak, erken yaşında deneyimlemek zorunda kaldığı terör ile mücadele anılarını ve bu zorlu mücalenin onun ruhunda oluşturduğu psikolojik olumsuzlukları anlattığı romanını dünya ile paylaşmak isteyen Dilara, yazdığı kitabı ile geniş kitlelere hitap etmek istiyor. 250 sayfalık kitapta, on bir yaşında bulunduğu, Hakkari'nin, Şemdinli ilçesinde, PKK terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırının nasıl gerçekleştiğini ve maruz kaldığı bu olayın hayatını nasıl etkilendiğine dair anlatılarına kitabında yer veriyor.

Genç yazar, hayatının bir gece içinde tamamen değiştiğini, bir gecede büyüdüğünü ve dünyayı başka bir göz ile görmeye başladığını, maruz kaldığı korkunç olaydan sonra yaşadığı zorlukları detaylı bir şekilde kitabında kaleme alıyor. Yaşadıklarından sonra yeni hayatına alışmaya zorlandığı söyleyen Dilara Aslantaş, büyük bir yara ile büyümenin günlük hayattaki zorluklarından ve bu zorlukları birer birer nasıl aştığından bizlere bahsediyor. Kitapta terör olayının derin bir şekilde işlenmesi, bir insanın hayatının ne kadar değerli ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğunun bir göstergesi. Kitabın olabildiğince insana ulaşmasını isteyen Dilara, yazdığı kitap ile ile var olan terör örgütlerinin saldırıları sonucunda mental olarak etkilenen,travma yaşayan mağdurlara kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturmak,onların hayata bakış açılarını değiştirmek ve mağdurlara başka bir hayatın mümkün olduğunu ispatlamak istiyor.

İngiltere'de bulunan yayınevleri ve Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın dikkatini çeken genç yazar, ilk imzalı kitabını, Büyükelçi Ümit Yalçın'a hediye etti.

Dilara: The One Who Praises the Heart, derin ve toplumsal bir konu ile, İngiltere'de okurlarını raflarda bekliyor. Ayrıca kitaba, Amazon gibi online platformlar üzerinden de ulaşılabiliyor. Türkiye'de yayınlanması için taleplerin olduğunu belirten genç yazar, bu konu hakkında çalışmalarının devam ettiğini ve kitabı Türk okurları ile buluşturmayı heyecanla beklediğini söylüyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

İngilizce, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

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