23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi
Spor

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi

23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi
31.01.2026 18:28
Trabzon'da düzenlenen şampiyonada 58 ilden 898 güreşçi mücadele etti, dereceye girenler Avrupa'yı temsil edecek.

Trabzon'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beşirli Spor Salonu'ndaki final müsabakalarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ocak'ta başlayan müsabakalara 58 ilden 898 güreşçinin katıldığını söyledi.

Arıcıoğlu, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini kaydetti.

Şampiyonada, Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının da yer aldığını ifade eden Arıcıoğlu, "Hem şehrimizi hem ülkemizi temsil edecekler. TOHM olarak iddialıyız. Türk güreşine, Türk sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Arıcıoğlu, spor şehrine uygun organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Takım sıralaması

Şampiyonayı grekoromen stilde Ankara ASKİ Spor Kulübü 200 puan birinci, Ankara Keçiören Belediyesi 98 puanla ikinci, İstanbul Bahçelievler de 95 puanla üçüncü tamamladı.

Serbest stilde ise Ankara ASKİ Spor Kulübü 160 puanla birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 120 puanla ikinci, Ankara Keçiören Belediyesi 112 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Trabzon, Spor

