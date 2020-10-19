24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

19.10.2020 17:34
24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor, System.String[]

24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda izleyiciyle buluşacak.

24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda izleyiciyle buluşacak. Bu yıl festivalin onur ödülleri dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve Belçikalı yönetmen Ivo van Hove'a sunulacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nde, bu yıl Türkiye'den ve yurt dışından toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi izleyicilerle buluşacak. Hem fiziki hem de çevrimiçi performansların yer alacağı festivalin fiziki performansları, koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek. Festival programındaki çevrimiçi performanslar ise 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında online.iksv.org adresinde izlenebilecek. Festivalin biletleri, 23 Ekim'de satışa çıkarılacak.

İstanbul Tiyatro Festivali programında pandeminin Türkiye tiyatro sahnesi üzerindeki etkisinin hafifletilmesi amacıyla bu yıl yerli yapımlara geniş yer verilecek. Programındaki çevrimiçi performansların büyük bir kısmı ise dijital platform için özel olarak üretilmiş yapımlar olacak. Festivalde ayrıca Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

24 YERLİ YAPIM OLACAK

Festivalde bu yıl 24 yerli yapıma yer verilirken, kadın odaklı birçok performansı bulunması da dikkat çekiyor. Ayrıca önceki yıllarda festivale konuk olan 'Nederlands Dans Theater 2' performansı, bu kez canlı yayımlanacak bir dünya prömiyeriyle festivalin ön etkinliği olarak izleyiciyle buluşacak. Canlı yayın, gösterinin sahne arkasındaki çekimlerinin de yer aldığı bir giriş bölümünden ve performanstan oluşacak.

METİN AKPINAR'IN YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ ANLATAN BELGESEL FESTİVALDE GÖSTERİLECEK

Metin Akpınar'ın altmış yıla yaklaşan kariyerini ekrana taşıyan 'İyi ki Yapmışım' belgeseli, sanatçının kariyerinin yanı sıra tüm yaşamını da izleyiciye anlatacak. Belgeselde, 1940'lar Türkiye'sinin zorlu koşullarından hareketle alanının en saygın isimlerinden biri haline gelen Akpınar'ın yaşam öyküsü tanıklıklarla ekrana taşınacak. Tilbe Saran'ın anlatıcılığını üstlendiği yapımda Demet Akbağ, Umur Bugay, Ferhan Şensoy, Ahmet Gülhan, Dikmen Gürün, Kandemir Konduk, Perran Kutman, Nevra Serezli, Selma Sonat ve Zeynep Oral gibi birçok sanatçı, yazar ve akademisyenin yanı sıra yaşamına tanıklık etmiş dostları, Metin Akpınar'ı anlatacak.

FESTİVALİNİN ONUR ÖDÜLLERİ ÜÇ USTA İSME SUNULACAK

24. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl dansçı, koreograf Geyvan McMillen, yönetmen Işıl Kasapoğlu ve yönetmen Ivo van Hove'a takdim edilecek. Ödül takdimi ve ödül konuşmaları, 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış gösterisi öncesi İstanbul Tiyatro Festivali'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.


24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

İstanbul, Tiyatro, Aralık, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 24. İstanbul Tiyatro Festivali hem sahnede hem dijital ortamda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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