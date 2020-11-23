24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.

Vali Yılmaz, ziyarette öğretmenlerin gününü kutlayarak bir süre sohbet etti.

Öğretmenlere başarı temennisinde bulunan Yılmaz, "Evlatlarımızın eğitimi için yılmadan, yorulmadan fedakarca çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, bu kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum." dedi.