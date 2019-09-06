Korteje Japonya 'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı.

Çadırın önünde çeşitli marşlardan oluşan bir sonse verildi.

Kaymakam Ayca ve Belediye Başkanı Kaplan, temsili olarak demir dövdü.

Mehteran eşliğinde köy meydanına yapılan yürüyüşün ardından köy meydanına kurulan Otağ çadırı ziyaret edildi.

Türbeden başlayan korteje Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan , KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile vatandaşlar katıldı.

Uluslararası 25. Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali, Gündüz Alp'in kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyündeki törenle başladı.

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