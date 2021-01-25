25 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25.01.2021 06:42
25 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

25 Ocak 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Maç Saati

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 500 Great Goals Show

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Taraftar

14:00 Maç Saati

15:00 Süper Lig

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor

16:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

16:45 Devre Arası

17:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor

17:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Göztepe

19:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Göztepe

20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

25 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Cemal Hünal'ın ardından Survivor'da bir diskalifiye şoku daha! Ünlülerden bir yarışmacı daha adaya veda etti Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti
Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi         
00:57
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı         
00:30
İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı         
23:03
Hatayspor, 90+8'de attığı golle Gaziantep'ten puanla döndü Hatayspor, 90+8'de attığı golle Gaziantep'ten puanla döndü         
21:17
Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı         
21:10
Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu         
21:01
Konuta büyük zam yolda! Kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor Konuta büyük zam yolda! Kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor         
20:06
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 07:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei