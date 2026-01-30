25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda önemli bir başarıya imza atıldı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahıs, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞANLIURFA