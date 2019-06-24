Son Dakika Haberleri: 27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti

55 dakika önce

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 37 kişilik Kosova Yerel Yöneticiler Heyeti'ni makamında kabul etti.

27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti, System.String[]
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 37 kişilik Kosova Yerel Yöneticiler Heyeti'ni makamında kabul etti. Heyette bulunan 27 Kosovalı Belediye Başkanı, geri dönüşüm çalışmaları konusunda bilgi aldı. Kosovalı misafirler, atıkların yeniden değerlendirildiği Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri'ndeki çalışmaları yerinde izledi.

İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan 37 kişilik Kosova Yerel Yöneticiler Heyeti, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın makamında ağırladığı 27'si belediye başkanı olan Kosovalı heyetle yapılan görüşmeye Marmara Belediyeler Birliği yetkilileri de eşlik etti.

Samimi bir ortamda geçen toplantıda Kosovalı belediye başkanlarına, Bağcılar Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında yaptığı geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verildi. Başkan Çağırıcı, geleceğe dönük geri dönüşüm projelerinden bahsederken başkan yardımcıları ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları sunumlarla deneyim paylaşımında bulundu.

Çevrenin temizliği ve çevre bilinci konusunda fikir alışverişinde de bulunduk

Kosovalı belediye başkanları görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Çağırıcı da ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. Çağırıcı, "Değerli başkanlarımızla güzel ve değerli bir zaman geçirdik. Çevrenin temizliği ve çevre bilinci konusunda fikir alışverişinde de bulunduk. Çok yararlı bir görüşme oldu" dedi.

Toplantının ardından 37 kişilik heyet, kamu kurumları, alışveriş merkezleri, okullar başta olmak üzere bütün yaşam alanlarından toplanan atıkların yeniden değerlendirildiği Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri'ni gezdi. Çalışmaları yerinde izleme imkanı bulan heyet, tesisleri çok beğendiğini dile getirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:37 Kaynak: İHA
Kosova, Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum! AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Tirmit mantarı tezgahlardaki yerini aldı TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:32:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 27 Kosovalı belediye başkanı Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]