Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Kadınlarda ciddi bir kapasite ve potansiyel var, biz bunları değerlendirmiyoruz. Dokunulmamış bir insan gücü var, 'çalışma, çalış ama daha az paraya çalış, liderlik görevlerinde bulunma da daha çok hizmet sektöründe bulun' deniliyor, sonra ekonominin çok iyi noktalara gelmesi bekleniyor." dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Ebru Özdemir, cinsiyet eşitsizliği sorununda, çözümün özünde kadınların değil daha çok erkeklerin olduğunu belirtti.

Kendisinin iş dünyasından geldiğini, inşaat mühendisi olduğunu, her zaman erkek egemen işler yaptığını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş hayatında kadınlar az temsil edildiği gibi, aynı pozisyonda bulunduğu erkeklerden daha az ücret alıyor. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sorunu. Kadınlarda ciddi bir kapasite ve potansiyel var, biz bunları değerlendirmiyoruz. Dokunulmamış bir insan gücü var, 'çalışma, çalış ama daha az paraya çalış, liderlik görevlerinde bulunma da daha çok hizmet sektöründe bulun' deniliyor, sonra ekonominin çok iyi noktalara gelmesi bekleniyor."

Özdemir, şirket olarak "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesini başlattıklarını anımsatarak, "Şu anda 5'inci senemiz, 120 kız öğrencimiz var. Amacımız içinde mühendislik olan tüm sektörlerde lider pozisyonlarda kadın sayısını artırmak. Donanımlı kadınlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Mümkünse burs verdikten sonra staj imkanı, danışman şirketlerimiz vasıtasıyla iş imkanı sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadınlar arası dayanışmanın artması gerektiğini aktaran Özdemir, "En fazla 1,5 yıl sonra UNDP'nin Eşitlik Mührünü almış ilk Türk şirket olma hedefimiz var. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

- "Pompada çalışan 27 kadın vardı, bu rakam 500'ü aştı"

Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ise Mayıs 2018'de başlattıkları "Kadın Gücü" projesiyle istasyonlarda çalışan kadın sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Akaryakıt sektörü gibi erkek egemen sektörde kadınların da bulunduğunu göstermeyi istediklerini ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

"Akaryakıt sektöründe sahada çalışan kadınların oranı yüzde 7 idi. Biz bunu artırmak istiyoruz. Pompada çalışan 27 kadın vardı, şimdi bu rakam 500'ü aştı. Marketlerde ise 576 kadın vardı, onu da 900'lü rakamlara taşıdık. Yani şu anda 800'ün üzerinde ilave istihdam yarattık, amacımız 2020 sonuna kadar bu rakamı 3 bin 500'ün üzerine çıkarmak."

Öztürk, şirketlerinde kadın çalışan oranının yüzde 38 olduğunu, bunu artırmak istediklerini anlatarak, "Mülakatlarımızda aynı düzeyde olan kadın ve erkekler arasında kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz." diye konuştu.