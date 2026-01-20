3. Erciyes Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

Talas Spor Salonu'nda 280 Muaythai sporcusunun katılımı ile gerçekleşen 3. Erciyes Muaythai Şampiyonası ve il seçmeleri tamamlandı.

3.Erciyes Muaythai Şampiyonası ve il seçmelerinde başarılı olan sporcular bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu; "3. Erciyes Muaythai Şampiyonası ile il seçmemizi yaptık. Şimdi sıra 28 Ocak -01 Şubat tarihlerinde Kayseri olarak ev sahipliği yapacağımız İç Anadolu Bölge Şampiyonasına geldi. Bu şampiyonaya Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'tan gelecek olan muaythai il takımları mücadele edecek. Kayseri olarak ev sahipliği yaparken ringde Kayseri Muaythai olarak başarıları toplamaya çalışacağız. Bölge şampiyonası Türkiye şampiyonası öncesi önemli bir periyot. Kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımız olarak biz hazırız. Katılacak olan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ