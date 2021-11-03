3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç? - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

3 KASIM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

3 Kasım Çarşamba günü 363,238 kişiye test uygulanmıştır.

3 Kasım Çarşamba 363,238 kişiye uygulanan testten 29,764 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır. 3 Kasım Çarşamba günü 246 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

3 KASIM ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

3 Kasım 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 248.453.139 (248 milyon 453 bin yüz otuz dokuz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

2 KASIM SALI KORONA TABLOSU

2 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 224 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 837 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 533 test yapıldı.

1 KASIM PAZARTESİ KORONA TABOSU

1 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 296 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 643 test yapıldı.