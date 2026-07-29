3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu - Son Dakika
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3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
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Marmaris'te çocuklarına aldığı 3 top dondurma için 400 lira ödediğini söyleyen bir anne, fiyatın yüksek olduğunu belirterek işletme sahibine tepki gösterdi. "Bu kadar pahalı olamaz, sizi belediye dahil her yere şikâyet edeceğim" diyen kadına işletme sahibi, "Her yere şikâyet et. Belediye başkanına da git." yanıtını verdi. Kadın daha sonra belediye ve CİMER'e şikâyette bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çocuklarına aldığı 3 top dondurma için 400 lira ödediğini belirten bir anne ile işletme sahibi arasında fiyat nedeniyle tartışma yaşandı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kadın, ödediği ücrete tepki göstererek işletme sahibine, "Bu kadar pahalı olamaz, sizi belediye dahil her yere şikâyet edeceğim." dedi.

İşletme sahibi ise, "Her yere şikâyet et. Belediye başkanına da git." ifadeleriyle karşılık verdi.

3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

FİŞİ DE GÖSTERDİ

Görüntülerde kadın, dondurma alışverişine ilişkin fişi de kameraya göstererek ödediği tutarı belgeledi. Tartışmanın ardından işletmeden ayrılan kadın, belediyeye ve CİMER'e şikâyette bulunduğunu gösteren başvuru ekranlarını da paylaştı.

Videoda, Marmaris Belediyesi Halk Masası'na yapılan başvurunun kayıt altına alındığına ilişkin ekran ile CİMER başvurusunun alındığını gösteren bildirim de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Marmaris, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Marmaris 3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yusuf cihan yusuf cihan:
    İstanbul’da 240 orada da 400 normal abartma 0 2 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    dondurma makinası alın evde yapın çok lezzetli ve çok ucuza bol bol yaparsınız 2 0 Yanıtla
  • MUSTAFA TÜRKER MUSTAFA TÜRKER:
    adam hesaplamamış bile, 3 top nasıl 400? olur ? hepsinin sonu sıfır, sen bu beşi nasıl buldun :) 0 0 Yanıtla
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    gitmeyin tatile bırakın bu esnaflar aç kalsınlar insanlık vicdan kalmamış pahalı yerden kaçın 0 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    bu dondurma neden bu kadar pahalı satılmaya başlandı ben anlamadım....alt tarafı süt ve renklendirici 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu - Son Dakika
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