Üye Girişi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü

30.08.2021 13:33
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, System.String[]

İzmir'in Ödemiş, Urla, Karaburun, Tire, Beydağ, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş, Urla, Karaburun, Tire, Beydağ, Kemalpaşa, Menemen ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ödemiş Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy'un kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmesinin ardından şehitlik ziyaretinde bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Urla

Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Urlalı vatandaşlar da anıta gül bıraktı.

Meydandaki törenin ardından Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.

Urla Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenen anma programında da Kur'an-ı Kerim okundu, Yüzbaşı Kemal ve Onbaşı Baki'nin mezarlarına çiçek bırakıldı.

Karaburun

Karaburun Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlamına ilişkin konuşmalar ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle son buldu.

Tire

Tire Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tire Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Hakan Şimşek yaptı.

Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi öğrencilerinden Nisa Okşaş ve Enes Kemençe de 30 Ağustos şiirleri okudu.

Törenin ardından Tire Kaymakamlığı bahçesinde tebrikler kabul edildi.

Beydağ

Beydağ'daki Atatürk Anıtı önündeki yapılan törende çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beydağ İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ertekin günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Atatürk Meydanı'ndaki törenin ardından İlçe Kaymakamı Fırat Kadiroğlu kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti.

Kemalpaşa

Kemalpaşa'daki Atatürk Anıtı'nda protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen resmi törenin ardından İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya makamında tebrikleri kabul etti.

Resmi törenin ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı'ndaki şehit kabirleri ziyaret edildi.

Menemen

Menemen ilçesindeki protokolün katıldığı tören, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile makamında tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos, Hisarcık, Ödemiş, Tire, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı 13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi 13:14 Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi Polis memuru, iki aracın arasında sıkışıp kaldı! O anlar saniye saniye kamerada 12:03 Polis memuru, iki aracın arasında sıkışıp kaldı! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda 11:38 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantinaya alındı 10:52 Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantinaya alındı Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi 10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
Öldürülen kızının adını taşıyan tabelayı yeniden çaktı: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın 10:19 Öldürülen kızının adını taşıyan tabelayı yeniden çaktı: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi

Son Dakika Haberleri
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
13:16 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
13:13 Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi
12:36 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü
12:28 Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
12:19 Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti
11:53 Son dakika... Gram altının fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
11:37 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda
11:20 Son Dakika: Fenerbahçe'den Edinson Cavani sürprizi! Ali Koç süreçle bizzat ilgileniyor
Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı         
13:44
Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı         
13:17
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü         
12:37
Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti         
12:02
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak         
10:46
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
20:28
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 13:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement