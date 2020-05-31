31 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR BAKANLIĞI

12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek. Antalyaspor maçının hazırlıkları yarın çift antrenmanla sürecek.

GALATASARAY

Günü izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.30 Mönchengladbach - Union Berlin

19.00 Paderborn - Borussia Dortmund