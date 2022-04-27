4 bin kişiye iftar verildi - Son Dakika

Aydın'da, Türk Kızılay tarafından yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Güneş dua okudu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay'ın 154 yıldır, bağışçıların bağışlarıyla ayakta durduğunu ifade ederek, "2021 yılında dünya genelinde 45 milyon, bunun 8 buçuk milyonu yurt dışında, büyük bir çoğunluğu da ülkemizde olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ramazan dolayısıyla da iftarda vatandaşlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Gıda kolisi, zekat ve fidyeyi de ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Rabbim daha nice huzurlu günlerde, veren el ile alan elin bir arada olduğu günlerde bir araya getirsin." diye konuştu.

Programa AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da katıldı.