4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı-2
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4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldıTürkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:01 Kaynak: DHA
4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı
Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. 10 saat süren nakil operasyonuyla ilgili AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan DHA'ya açıklama yaptı.
Baba Mustafa Şimşek ise buruk bir sevinç yaşadıklarını belirerek, "Bizim oğlumuz sağlığına kavurken karşıdan da bir can gitti" dedi.
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