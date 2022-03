41. İstanbul Film Festivali 8 Nisan'da başlayacak - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivale ilişkin The Marmara Taksim'de düzenlenen basın toplantısına katılan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivalin kurucularından Onat Kutlar'ı anarak, "Onat Kutlar'ın festivalin 10. yılında yazdığı bir yazıyı sık sık hatırlarız: 'On yıldır her erken baharla birlikte adeta bir kış uykusundan uyanıyor bu kent. Canlanıyor, güzelleşiyor, gülümsüyor. Kent kıpırdıyor.' Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Taner, 8-19 Nisan'da gerçekleşecek festivalin bir şenlik havasında yaşanacağını umduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Festival, desteklediği yerli yapımlar, dünya festivalleriyle kurduğu kalıcı ilişkiler ve gençlere sağladığı teşvikle hem izleyici hem de sinemacıların yetişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Festivalimiz hem en iyi, en ilgi çekici filmlerin, yaratıcı temalar altında sergilendiği bir şenlik hem de Köprüde Buluşmalar kapsamındaki çalışmaları ve ödülleriyle üretime de anlamlı bir katkıda bulunan bir etkinlik olabildiği için mutluluk duyuyoruz."

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 17. kez Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getiren Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgi verdi.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıllık bir aradan sonra salonlara tam olarak geri dönmekten ötürü mutlu olduklarını aktardı.

Ayan, bu yıl festivalin 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir programa sahip olduğuna değinerek, "Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk kez "yabancı ilk film yarışması" olacağını da vurgulayan Ayan, "Genç ustalar bölümü artık yarışmalı bir bölüm haline geldi ve 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan genç bir jürinin değerlendireceği bir kategori oldu." dedi.

Kerem Ayan, Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Film Yarışmaları ile bu yıl ilk kez yarışmalı bölüme dönüşen Genç Ustalar'da yer alan ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri de açıkladı.

"Emek Ödülü" Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek

Festivalin açılışı, Şubat 2022'de Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı" filmi ile gerçekleşecek.

Film gösterimleri Beyoğlu'nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı'nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak.

Gösterim seansları ise 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30'da olacak.

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen "Sinema Onur Ödülleri" Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek.

Sanatçıların ödülleri 7 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

Ödül almaya hak kazanan filmler 19 Nisan'da yapılacak Ödül Töreni'nde açıklanacak. Festivalde gösterilecek filmlere ve tüm detaylara https://film.iksv.org/tr adresinden ulaşabilir.