41 yaşında hala durdurulamayan Cristiano Ronaldo, futbol kariyerine yeni bir gol daha ekledi. Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, Al Ahli karşısında 986. kariyer golünü atarak 1000 gol hedefine biraz daha yaklaştı.

41 YAŞINDA HALA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli ile Al Nassr arasında oynanan karşılaşmada gözler bir kez daha Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. Yıllara meydan okuyan Portekizli futbolcu, maçın henüz ilk bölümünde gol sevinci yaşadı. Ronaldo, mücadelenin 14. dakikasında attığı golle kariyerindeki toplam gol sayısını 986'ya yükseltti. 41 yaşında olmasına rağmen golcülüğünü sürdüren yıldız isim, Al Nassr'ın hücum hattındaki etkisini bir kez daha gösterdi. Uzun yıllardır dünyanın en önemli golcüleri arasında yer alan Ronaldo, kariyerinin bu döneminde de rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Portekizli futbolcunun her golü, uzun süredir yakalamaya çalıştığı 1000 gol hedefine ulaşması açısından ayrı bir önem taşıyor.

4 DAKİKA SONRA PENALTI KAÇIRDI

Cristiano Ronaldo'nun Al Ahli karşısındaki performansında gol kadar dikkat çeken bir başka an daha yaşandı. 14. dakikada rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, yalnızca dört dakika sonra ikinci golünü atma fırsatı yakaladı. Ronaldo, karşılaşmanın 18. dakikasında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Böylece Portekizli futbolcu, kısa süre içinde hem gol sevinci hem de kaçan penaltının hayal kırıklığını yaşadı. Penaltıyı gole çevirebilseydi kariyerindeki gol sayısını 987'ye yükseltecek olan Ronaldo, bu fırsatı değerlendiremedi. Ancak 14. dakikada attığı golle kariyerindeki önemli bir eşiğe daha yaklaşmayı başardı.

1000 GOL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerindeki en dikkat çekici hedeflerinden biri, 1000 resmi gole ulaşmak. Al Ahli karşısında attığı golle 986 gole ulaşan Portekizli yıldızın bu hedefe ulaşması için yalnızca 14 golü kaldı.