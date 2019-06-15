497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

Polis Akademisinde eğitim alan özel harekat branşlı 497 komiser yardımcısı, düzenlenen törenle mezun oldu.

Polis Akademisinde eğitim alan özel harekat branşlı 497 komiser yardımcısı, düzenlenen törenle mezun oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığında eğitimlerini tamamlayarak komiser yardımcılığı rütbesine hak kazanan özel harekatçılar için Gölbaşı yerleşkesindeki stadyumda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Emniyet Teşkilatı mensupları ve mezun olan özel harekat branşlı komiser yardımcılarının aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Komiser Yardımcısı Sezer Öcalan, bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, yaptığı konuşmada, Emniyet teşkilatının, mazisinden aldığı ilham ve tarih bilinciyle aziz Türk milletinin huzur ve güvenliği için çalıştığını söyledi.

Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu 1982'den bugüne kadar başta terör örgütleri olmak üzere birçok alanda kritik görevler üstlendiğine dikkati çeken Uzunkaya, "Vatan ve millet söz konusu olduğunda neler yapabileceklerini gösteren bu yiğitler, hendek ve çukur operasyonlarında, Afrin'de ve daha birçok ulusal ve uluslararası görevlerde ezilenlerin, mazlumların ve yardıma muhtaçların yanında, hainlerin ise karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Uzunkaya, Türk Polis Teşkilatının, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milli iradenin yanında yer aldığını belirterek o gece ülkenin birliği için şehit olan 63 polisten 38'nin özel harekatçı olduğunu anımsattı.

"Polis Özel Harekat çelik bileğimizdir"

Mezunların ilk kademe amirlik eğitimi ve Güvenlik Yönetimi tezsiz yüksek lisans eğitimi ile zorlu bir süreci tamamlayarak mezun olduklarını ifade eden Uzunkaya, mezunlara şöyle seslendi:

"Hiyerarşik bir yapıya sahip olan teşkilatımızın bel kemiğini oluşturan ilk derece amirler olarak görevinizi en iyi şekilde yerine getirmek için disiplinden taviz vermeden çalışacağınızdan asla şüphem yoktur. Unutmayınız ki kurulduğu günden bu yana iyilerin övünç kaynağı, kötülerin de adeta kabusu ve korkulu rüyası olan Polis Özel Harekat, yapılan tüm operasyonlarda etkin ve caydırıcı gücümüz olmanın yanı sıra polise ve devlete doğrultulmuş silahları tutan hain elleri paramparça eden çelik bileğimizdir."

Özel harekat komiser yardımcılarına tavsiyelerde bulunan Uzunkaya, kendilerinden, bir grubun veya yapının değil, milletin ve devletin polisi olduklarını asla akıllarından çıkarmamalarını istedi.

"Vatan evlatları yetiştiriyoruz"

Polis Akademisi Başkanı Çolak da vatan için can veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Akademi yönetimine 2014'te getirildiğini anımsatan Çolak, "Bu sürede akademiyi FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle daha aktif mücadele edebilen, devletine sadık, milletine hizmetkar, vatanı uğruna canını feda etmek için gözünü kırpmayan vatan evlatlarının yetiştirildiği bir kurum haline getirip daha da kökleştirdik." dedi.

Başkanlık görevinde bulunduğu süre boyunca Emniyet Teşkilatı saflarına 10 bin 892 komiser yardımcısı kattıklarını belirten Çolak, bu sayının şu an sahada görev yapan Emniyet Teşkilatı amir sınıfının yüzde 70'ine denk geldiğini bildirdi.

Mezunlara seslenen Çolak, zorlu bir eğitimi başarıyla tamamlayarak komiser yardımcısı rütbesiyle mezun olduklarını belirterek, mezun komiser yardımcılarının ülkenin dört bir yanında yapacakları görevlerinde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Çolak, ilk üç dereceye giren komiser yardımcılarına diploma ve hediyelerini verdi.

Özel harekatçıların gösterisi nefes kesti

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca helikopterle gerçekleştirilen merasim uçuşu gösterisi stadyumdakiler tarafından ilgiyle izlendi, alkış aldı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, helikopterden uzatılan halatlarla iniş yapan 4 özel harekatçının öperek kendisine teslim ettikleri Türk bayrağını öperek aldı.

Özel harekatçılar Uzunkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e iki çam fidanı hediye etti.

Tören, mezun komiser yardımcılarının hep birlikte selam durmasıyla sona erdi.

Mezun olan komiser yardımcılarının, özel harekat branşında görev yapan polis memurları arasından komiser yardımcılığı sınavlarına katılıp eğitimlerini başarıyla tamamlayan emniyet mensuplarından oluştuğu belirtildi.

Önce mezuniyet sonra evlilik teklifi heyecanı yaşadılar

Törenin ardından, mezuniyet heyecanı yaşayan komiser yardımcılarından Muhammet Pişirici, hayatını birleştirmek istediği Komiser Yardımcısı Vuslat Ulukaya'ya evlilik teklifinde bulundu.

Pişirici, evlilik teklifini kabul eden Ulukaya'ya çiçek demeti vererek sarıldı.

Daha sonra çiftlerin parmaklarına takılan yüzüklerin kurdelesi, özel harekatçıların kullandığı bıçakla kesildi.

AA muhabirine duygu ve düşüncülerini anlatan Komiser Yardımcısı Pişirici, sevgilisi Ulukaya'yı şaşırtmak için böyle bir organizasyon planladığını belirterek, evlilik teklifine "Evet" yanıtı alabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ulukaya ise sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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