5 BİN ÇOCUK, TATİLDE TİYATRO ŞENLİĞİNE KOŞTU - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in karne hediyesi olan 'Çocuk Tiyatroları Şenliği'ni ilk dört günde 5 bin 415 çocuk izledi. Çocuklara verimli ve sanat dolu bir tatil sunmayı hedefleyen şenlikte oyunlara yoğun ilgi nedeniyle, ek seanslar konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatili nedeniyle 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlediği 'Çocuk Tiyatroları Şenliği' birbirinden güzel oyunlarla çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi, Yenimahalle Kültür Merkezi ve Yıldız Kenter Sahnesi'nde saat 13.00'da çocuklarla buluşan oyunlara yoğun ilgi üzerine saat 11.00'da ek seanslar koydu. Şenlik kapsamındaki tiyatro oyunlarını ilk dört günde 5 bin 145 çocuk izledi. Şenlik kapsamında Antalya'daki yerel tiyatro toplulukları her gün iki farklı seansta 9 farklı oyunu sahneliyor. Tatillerini verimli geçiren çocuklar, eğitici unsurlar içeren oyunlarda hem eğleniyor, hem öğreniyor. Yağmurlu havaya aldırmadan tiyatro salonlarını dolduran çocuklar, macera dolu anlar yaşıyor. Çocuklara oyun sonrasında halkalı şeker ikram ediliyor.

BAŞKANIMIZDAN ÇOCUKLARA ANLAMLI HEDİYE

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, öğrencilerin sanat dolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri için çalıştıklarını ifade ederek, "Pandemi nedeniyle Antalya'mız uzun zaman kültür sanat faaliyetlerinden mahrum kaldı. Başkanımız Muhittin Böcek'in yarıyıl tatili hediyesi olarak 'Çocuk Tiyatroları Şenliği' düzenliyoruz. Her gün saat 13.00'de gerçekleşen gösterimlere yoğun bir ilgi oldu. Bu nedenle her gün saat 11.00'e ek seans koyduk. Bu sayede yerel tiyatroculara da destek oluyoruz" dedi.

KEYİFLİ BİR TATİL GEÇİRİYORUZ

Okyanus Müzikali Denizkızı Efsanesi adlı oyuna 9 yaşındaki kızı Elif Begüm'ü getiren Ayşe Balım Can, kızının tatilinde verimli zaman geçirmesini istediğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Bu etkinlikle keyifli bir tatil geçiriyoruz. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda bu tarz tiyatro etkinlikleri gelişimlerine katkı sağlıyor" dedi. İlk kez tiyatroya geldiğini söyleyen Elif Begüm Can ise, "Annem tiyatroyu benim için sosyal medyadan bulmuş. Bu oyunda okyanus hikayesi çok güzeldi. Beni çok güldürdü tatilde unutulmaz bir gün yaşadım" diye konuştu

EK SEANS AÇILMASINA ÇOK SEVİNDİM

10 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen Katya Güngör ise kızı Aylin'in kültür sanat faaliyetlerine katılmasına önem verdiğini belirterek, "Belediyenin sitesinde ilk baktığımızda tiyatro seansları doluydu ve çok üzülmüştük. Ek seans için gerçekten çok mutlu olduk. Çocuklarımın kültür eğitimi almaları için tiyatrolara getiriyorum. Belediyemizin düzenlediği her etkinliğe katılıyoruz" dedi. Aylin ise oyunu çok beğendiğini ve eğlendiğini söyledi.

'TEBEŞİR AĞACI' HEM EĞLENDİRDİ HEM ÖĞRETTİ

Yıldız Kenter Sahnesi'nde ise 'Tebeşir Ağacı' oyunu sahnelendi. Antalya Şehir Tiyatroları Kukla Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği oyuna çocuklar ve aileler büyük ilgi gösterdi. Salonun tamamını dolduran çocuklar aileleriyle birlikte bol kahkahalı oyunda keyifli dakikalar geçirdi.

ÇOCUKLARA VE AİLELERE TATİL HEDİYESİ

Kızı Zeynep'le birlikte oyunu izleyen anne Sevda Taş, ise "Çocuklara güzel bir tatil hediyesi oldu. Oyun ve oyuncular çok başarılıydı kızımla keyifli bir gün geçirdik" diye konuştu. Oyunu çok beğendiğini söyleyen Zeynep Taş "İnsanoğlu'nun hiçbir şeye doyumumun olmadığını gösteren ve en sonunda yine başa dönerek elinde bir şey kalmadığını öğreten bir hikayeydi. Tiyatroyu çok sevdim yeniden gelmek istiyorum" dedi

TATİLİMİZE RENK KATTI

Şenliğin aileler ve çocukların yarıyıl tatilini birlikte değerlendirmesi için güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Türkçe Öğretmeni Elif Yıldırım, "Eğitici ve öğretici içerikli bir oyundu çocuklarım da büyük keyif aldı" diye konuştu. Bir gün önce 'Düşler' isimli kukla oyununa da geldiğini söyleyen Ekrem Meriç, "Bugün de 'Tebeşir Ağacı' oyununu izledim. İki gündür tiyatro izliyorum çok mutluyum, tatilime renk kattı" ifadelerini kullandı. Arkadaşlarıyla birlikte tiyatro izlemeye gelen Selma Daldal da, "Tatilimizin en güzel günü. Oyunu hepimiz çok sevdik ve güldük. Fırsatım olursa yeniden gelmek istiyorum" dedi.