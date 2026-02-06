6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Bayburt\'ta dualarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde Bayburt'ta dualarla anıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bayburt Kızılay Şubesi iş birliğiyle Ulu Camii'nde program düzenlendi. Cuma namazı öncesi mevlit okundu, depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Programa katılan vatandaşlar, okunan mevlidin ardından hep birlikte ellerini semaya açarak deprem şehitleri için dua etti. Kızılay gönüllüleri ile AFAD personelleri tarafından namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - BAYBURT