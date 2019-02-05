Son Dakika Haberleri: 6 Yıldır Karaciğer Nakli Bekliyor

6 Yıldır Karaciğer Nakli Bekliyor

36 dakika önce

Ağrı'nan Patnos ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Mehmet Sıddık Varol, karaciğer nakli bekliyor.

6 Yıldır Karaciğer Nakli Bekliyor, System.String[]
Ağrı'nan Patnos ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Mehmet Sıddık Varol, karaciğer nakli bekliyor.

Patnos ilçesi Seladdini Eyyubi Mahallesinde ikamet eden 10 çocuk babası Mehmet Sıddık Varol (62), karaciğer nakli yapılması için uygun donör bekleyişini sürdürüyor.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine uygun donör olabilecek insanlardan destek istedi.

Hayırseverlerden çocuklarının babasız büyümesine izin vermemelerini isteyen Varol, "Hastalığım karaciğer yetmezliğidir. Bunun tek tedavisi nakildir. Karaciğer naklinde canlı donörden bir parça alınıp bana nakledilecek. Karaciğer kendini yenileyen bir organdır, nakil verenin bir hafta içinde karaciğeri yenileniyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatını devam ettirebiliyor." diye konuştu.

Kocasının 6 yıldır tedavi gördüğünü anlatan Fayime Varol ise eşinin son bir yıldır yatağa mahkum olduğunu anlattı.

Fayime Varol, şunları kaydetti:

"Artık son aşama olarak acilen karaciğer nakli yapmamız gerekiyor. Ben ve 10 çocuğumdan alınan parçalar uyum sağlamadı. Yaklaşık 6 senedir sırasıyla Ağrı, Van, Erzurum, Malatya gibi bölge hastanelerinin olduğu illere de tedavi için gittik. Fakat uygun nakil yapabilecek herhangi birini bulamadık ve nakil için sıra beklemeye başladık. Türkiye'de donör olabilecek vicdanlı insanlar varsa lütfen bizimle irtibata geçsin. Çocuklarım babasız büyümesin."

Karaciğer yetmezliğinin diğer organlara da zarar veren bir hastalık olduğunu anlatan Varol, bu nedenle 2015 yılında eşinin sağ böbreğinin alındığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA

Ağrı, Mehmet Sıddık, Patnos, Güncel
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