Son Dakika Haberleri: 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
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60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

1 saat önce

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı ekiplerce halk dansları gösterisi yapıldı.

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, System.String[]
Nasreddin Hoca, Akşehir, Güncel
60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı ekiplerce halk dansları gösterisi yapıldı.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gala öncesinde, protokol tarafından, şenliğe katılan halk dansları ekiplerine katılım belgesi verildi.
Daha sonra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, KKTC, Belarus, Kazakistan, Moldova ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.
Galaya Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22 Kaynak: AA
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