60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
1 saat önce
60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı ekiplerce halk dansları gösterisi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:22 Kaynak: AA
60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca
Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı ekiplerce halk dansları gösterisi yapıldı.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gala öncesinde, protokol tarafından, şenliğe katılan halk dansları ekiplerine katılım belgesi verildi.
Daha sonra Bulgaristan
, Romanya
, Sırbistan, KKTC, Belarus
, Kazakistan
, Moldova
ve Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelen halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.
Galaya Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk
, Belediye Başkanı Salih Akkaya
, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz
, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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