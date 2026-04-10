61 firari suçlu yurt dışından Türkiye'ye getirildi
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye'ye getirildi

10.04.2026 15:10
Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 suçlu olmak üzere toplam 61 kişi, yürütülen uluslararası iş birliğiyle yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyonun daha başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 45 kişi olmak üzere toplam 61 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Söz konusu şahısların büyük bölümünün Gürcistan'dan (50 kişi) getirildiği, diğerlerinin ise Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan iade edildiği belirtildi.

7 ÜLKEDEN 61 SUÇLU GETİRİLDİ

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 16, Ulusal Seviyede Aradığımız 45 suçlu olmak üzere Toplam 61 suçlu; Gürcistan(50), Almanya(4), Yunanistan(3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16) F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile, Ulusal Seviyede Arananlar (45) B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz. "

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
