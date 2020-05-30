7 ayda 72 kişi sigarayı bırakınca mahallenin girişine dev tabela diktiler - Son Dakika

7 ayda 72 kişi sigarayı bırakınca mahallenin girişine dev tabela diktiler

7 ayda 72 kişi sigarayı bırakınca mahallenin girişine dev tabela diktiler Mahalleli sözünü tuttu 'Tütüne Hayır Günü' öncesi tiryakilerin yarısından fazlası sigarayı bıraktı 72 kişinin sigarayı bıraktığı köyde hedef 48 tiryakinin daha sigarayı bırakması Denizli'nin Pamukkale ilçesi...

7 ayda 72 kişi sigarayı bırakınca mahallenin girişine dev tabela diktiler

Mahalleli sözünü tuttu 'Tütüne Hayır Günü' öncesi tiryakilerin yarısından fazlası sigarayı bıraktı

72 kişinin sigarayı bıraktığı köyde hedef 48 tiryakinin daha sigarayı bırakması

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde yaklaşık 7 ay önce başlatılan 'Sigarasız Mahalle' projesinde bugüne kadar 72 tiryaki sigarayı bıraktı. Nüfusu 540 olan mahallede hedef ise 48 tiryakiye daha sigarayı bıraktırmak. Yarın kutlanacak olan 31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü öncesi mahallenin girişine ise 'Sigarasız Mahalle' tabelası dikildi.

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi'nin tütün bağımlılığı ile mücadelesi kapsamında Güzelpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz 2019 yılı Ekim ayında 'Sigarasız Mahalle' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında sigarayı ilk bırakan ise 20 yıla yakındır sigara tiryakisi olan Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy oldu.

Mahalleyi bir kez daha ziyaret ederek sigara ile mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen ve mahalle girişine 'Sigarasız Mahalle Güzelpınar, Bu Mahallede Tütün Mamulleri Kullanılmaktadır' yazılı tabelanın açılışına katılan Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu tütün bağımlılığı konusundan kaydetti.


"7 ay önce şöyle bir söz vermiştik"

Balcıoğlu, 2017 yılından bu yana yoğun projeler yaptıklarını 7 ay öncesinde ise her şeyi ile doğasıyla, havasıyla, insanıyla güzel olan Güzelpınar Mahallesinde 'Sigarasız Mahalle' projesini başlattıklarını ifade etti. Balcıoğlu, "25 Ekim 2019'da yani 7 ay önce başlattığımız bu projede hakikaten ilçe sağlık müdürlüğü ve sağlık çalışanları kısa zaman içerisinde Güzelpınar'da bu hususta yoğun bir çalışma yaptılar. 7 ay önce şöyle bir söz vermiştik, muhtarımızda aynı açıklamayı yapmıştı. Biz 7 ay sonra yani Dünya Tütünsüz Günü'nde 31 Mayıs'ta biz Güzelpınar Mahallemizin girişine 'Bu mahallede tütün mamülleri kullanılmaktadır' yazacağız diye söz vermiştik ve onu başardık" dedi.


"Mahallelerimizden de çok talepler geldi"

Kaymakam Balcıoğlu, aradan geçen 7 ay içerisinde mahallede 72 kişinin sigarayı bırakıp, kötü illetten kurtulduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Şimdi o kadar güzel bir iş başarıldı ki bu korona virüs salgınından sonra inanır mısınız? Nefes alabilmenin ne kadar önemli olduğunu tüm insanlık alemi bir kez daha öğrenmiş oldu. Biz Güzelpınar mahallemizde şükürler olsun bu hususta çok mesafe kat ettik. Bu tabelayı köyümüzün yani mahallemizin girişine astık. Bundan böyle bu mahallemizde artık dumansız hava sahası olmuştur. Güzelpınar mahallemiz bizi çok sevindiren bir hadise bu ekimde başlattığımız çalışmada diğer mahallelerimizden de çok talepler geldi. Bundan sonra o mahallelerimizin de eli öpülesi sağlık teşkilatımızla birlikte çalışmalarımızı yapacağız" dedi.


"Şuanda 48 vatandaşımız sigara içmektedir"

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, "Ben ve okul müdürü, cami imamları hepimizde sigara içiyorduk. Önce biz vatandaşımıza örnek olmak için sigarayı bırakmaya karar verdik. 540 nüfuslu mahallemizde 117 vatandaşımız sigara içiyordu. Şuanda 48 vatandaşımız sigara içmektedir ve bunlarda en kısa zamanda bırakmak için bizlerle birlikte arkadaşlarımız sigarayı bırakmak için mücadele ediyorlar. Bunun için Sayın Kaymakamımıza, sağlık müdürümüze ve bize destek çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün köylüye teşekkür ederim" dedi.

Sigarayı bırakan Güzelpınar Mahalle Muhtarının eşi Huriye Gürsoy ise eşi sigarayı bıraktıktan sonra evinin dahi kokusunun değiştiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından tabelanın açılışı yapıldı.

7 ayda 72 kişi sigarayı bırakınca mahallenin girişine dev tabela diktiler

Pamukkale, Denizli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 7 ayda 72 kişi sigarayı bırakınca mahallenin girişine dev tabela diktiler - Son Dakika

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